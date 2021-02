M5s, Crimi: 'I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi' (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi' . Lo annuncia il capo politico M5s, Vito Crimi , in un post su Facebook. 'Mercoledì al Senato il Movimento 5 Stelle ha votato sì - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'I 15cheno' . Lo annuncia il capo politico M5s, Vito, in un post su Facebook. 'Mercoledì al Senato il Movimento 5 Stelle hasì - ...

