Lillard incredibile | Portland vola Cuore Warriors | Miami ribaltata

Utah continua a imperversare, la crisi di Miami diventa da allarme,è in modalità playoff già a febbraio. Sono le istantanee delle 5 partite della notte sotto osservazione, da menzionare anche i successi di Chicago e Memphis. Los Angeles Clippers - Utah Jazz ..., al rientro dal problema all'anca sinistra, imperversa, ma è solo come un eremita. Sembra quasi un test di pazienza il suo: lui fa, i compagni disfano, quando scatterà la frustrazione? New ...I risultati delle partite NBA della notte tra il 16 e il 17 febbraio. Successo Celtics contro Denver nonostante uno Jokic stellare da 43 punti. LeBron James guida i Lakers al successo sul campo di Min ...I Knicks sono solidi. È già una notizia, considerata la loro storia recente. Basta e avanza contro Portland, che dopo l’impresa di Philadelphia, inciampa nella prova del nove ...