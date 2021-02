L’abisso incolmabile tra il politico Draghi e l’Azzeccagarbugli Conte (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non sappiamo dove fosse ieri mattina Giuseppe Conte né se abbia avuto modo, o voglia, di ascoltare il discorso di Mario Draghi al Senato. In caso positivo, avrebbe potuto misurare la distanza che in modo sorprendente separa il suo tempo da questo: eppure era solo un mese fa, il 19 gennaio, quando l’avvocato del popolo parlò sempre al Senato con la tipica sua baldanza per accorgersi, la sera, di avere sì la fiducia ma non la maggioranza di quel ramo del Parlamento. In questo mese, tutto è cambiato, come cantava Gino Paoli, e si è ridata una chance alla politica – e qui si parafrasa John Lennon. Al posto dell’eloquio da avvocato di provincia abbiamo ascoltato una lezione di politica al tempo stesso semplice e complessa. E meno male che Draghi era considerato un tecnico! Mai discorso fu più politico di quello pronunciato ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non sappiamo dove fosse ieri mattina Giuseppené se abbia avuto modo, o voglia, di ascoltare il discorso di Marioal Senato. In caso positivo, avrebbe potuto misurare la distanza che in modo sorprendente separa il suo tempo da questo: eppure era solo un mese fa, il 19 gennaio, quando l’avvocato del popolo parlò sempre al Senato con la tipica sua baldanza per accorgersi, la sera, di avere sì la fiducia ma non la maggioranza di quel ramo del Parlamento. In questo mese, tutto è cambiato, come cantava Gino Paoli, e si è ridata una chance alla politica – e qui si parafrasa John Lennon. Al posto dell’eloquio da avvocato di provincia abbiamo ascoltato una lezione di politica al tempo stesso semplice e complessa. E meno male cheera considerato un tecnico! Mai discorso fu piùdi quello pronunciato ...

