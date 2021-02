Intese possibili Pd e Lega Così distanti | così vicini

donaglia : @AretimPolitics Ma altrove queste cose non si vedono! I laburisti con Farage? I socialisti con Le Pen? Iglesias con… -

Ultime Notizie dalla rete : Intese possibili

Quotidiano.net

Mario Draghi potrà contare su linee carsiche di intesa tra i due principali partiti contrapposti che lo sostengono che solo la narrazione giallo - rossa di questo anno e mezzo ha finora spinto nelle ...... suggerimenti, proclami e previsioni, si è subito divisa, coprendo tutto lo spettro delle... Eppure un governo di larghedovrebbe suggerire un clima di pacificazione nazionale. Quel ...Ma sono meno lontane di quello che si può immaginare anche le ricette per garantire vecchie e nuove reti di protezione: per Pd e Lega, per capirci, il reddito di cittadinanza va resettato adeguatament ...(di Francesco Giorgino, Direttore del Master Luiss in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale, professore Content Marketing & Brand Storytelling) Si racconta che nella prima ...