Infettivologo Bassetti: “Non riusciremo a evitare la terza ondata a marzo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Non credo si riuscirà ad evitare la terza ondata visto l’andamento a rilento delle vaccinazione nel nostro Paese. Se ci sarà una nuova ondata arriverà nelle prossime 2-3 settimane, ovvero nel mese di marzo e quindi non saremo in tempo con le immunizzazione“. È questo il pensiero del noto Infettivologo Matteo Bassetti in merito alle vaccinazioni a rilento sul territorio italiano. “Se guardiamo gli altri Paesi: gli Usa finiranno a settembre-ottobre vaccinando 600milioni di americani, stanno correndo molto – ha sottolineato Bassetti ai microfoni dell’Adnkronos -. In Israele ormai hanno vaccinato quasi tutti, gli inglesi 15 milioni di vaccinati e entro l’estate avranno immunizzato il 50% della popolazione. Noi dovremmo fare 300-350mila vaccini al giorno e ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Non credo si riuscirà adlavisto l’andamento a rilento delle vaccinazione nel nostro Paese. Se ci sarà una nuovaarriverà nelle prossime 2-3 settimane, ovvero nel mese die quindi non saremo in tempo con le immunizzazione“. È questo il pensiero del notoMatteoin merito alle vaccinazioni a rilento sul territorio italiano. “Se guardiamo gli altri Paesi: gli Usa finiranno a settembre-ottobre vaccinando 600milioni di americani, stanno correndo molto – ha sottolineatoai microfoni dell’Adnkronos -. In Israele ormai hanno vaccinato quasi tutti, gli inglesi 15 milioni di vaccinati e entro l’estate avranno immunizzato il 50% della popolazione. Noi dovremmo fare 300-350mila vaccini al giorno e ...

