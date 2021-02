Il Partito Repubblicano si sgretola sotto i colpi di Trump a McConnell (Di giovedì 18 febbraio 2021) Donald Trump è tornato alla carica. In quella che è la più lunga dichiarazione da quando ha lasciato l’incarico, l’ex presidente americano ha attaccato duramente il leader dei repubblicani al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell. “Mitch è un imbroglione politico cupo, scontroso e incapace di sorridere, e se i senatori repubblicani rimarranno con lui, perderanno di nuovo – ha detto Trump. Non farà mai ciò che deve essere fatto o ciò che è giusto per il nostro Paese. Laddove necessario e appropriato, sosterrò i principali rivali che sposano il ‘Make America Great Again’ e la nostra politica di ‘America First’”. Trump ha promesso di sostenere i candidati più vicini alla sua linea alle elezioni del 2022, concludendo: “Vogliamo una leadership brillante, forte, premurosa ed empatica”. Per l’ex inquilino della Casa ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Donaldè tornato alla carica. In quella che è la più lunga dichiarazione da quando ha lasciato l’incarico, l’ex presidente americano ha attaccato duramente il leader dei repubblicani al Senato degli Stati Uniti, Mitch. “Mitch è un imbroglione politico cupo, scontroso e incapace di sorridere, e se i senatori repubblicani rimarranno con lui, perderanno di nuovo – ha detto. Non farà mai ciò che deve essere fatto o ciò che è giusto per il nostro Paese. Laddove necessario e appropriato, sosterrò i principali rivali che sposano il ‘Make America Great Again’ e la nostra politica di ‘America First’”.ha promesso di sostenere i candidati più vicini alla sua linea alle elezioni del 2022, concludendo: “Vogliamo una leadership brillante, forte, premurosa ed empatica”. Per l’ex inquilino della Casa ...

AristarcoScann1 : Speriamo che lo espellano anche dal Partito Repubblicano, oltre che dalla Casa Bianca! - Costant99372501 : @ultimenotizie Ma la parte sana di mente degli Americani e in particolare quelli del Partito repubblicano 'usque tandem'? - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'ex senatore repubblicano dell'Arizona Jeff Flake alla CNN ha condannato il mancato quorum in Senato per l'impeachment… - mpAltreNotizie : Dopo l' #impeachment, #Trump ricompatta la maggioranza del #PartitoRepubblicano #USA... La guerra civile dei repubb… - giancalex : Concordo. La storia di Ugo La Malfa e del partito repubblicano lo dimostra. Pochi discussero le sue idee (giuste o… -