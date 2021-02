Il governo Draghi ottiene la fiducia anche alla Camera con 535 sì (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Mario Draghi incassa la seconda fiducia. Numeri ampi per il governo dell'ex numero uno della Bce anche alla Camera: i si' sono 535, 56 i voti contrari e 5 gli astenuti, ben 219 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta. Il numero dei dissidenti M5s cresce rispetto a palazzo Madama, ma non è l'emorragia che i vertici pentastellati temevano. In tutto, tra voti contrari, astensioni e non partecipazione al voto, la 'fronda' non sfonda la trentina. Come già accaduto ieri al Senato, anche alla Camera i voti di fiducia ottenuti da Mario Draghi, pari a 535, non raggiungono il record incassato dal governo di Mario Monti, che ottenne 556 si' a Montecitorio. ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Marioincassa la seconda. Numeri ampi per ildell'ex numero uno della Bce: i si' sono 535, 56 i voti contrari e 5 gli astenuti, ben 219 voti in più rispettomaggioranza assoluta. Il numero dei dissidenti M5s cresce rispetto a palazzo Madama, ma non è l'emorragia che i vertici pentastellati temevano. In tutto, tra voti contrari, astensioni e non partecipazione al voto, la 'fronda' non sfonda la trentina. Come già accaduto ieri al Senato,i voti diottenuti da Mario, pari a 535, non raggiungono il record incassato daldi Mario Monti, che ottenne 556 si' a Montecitorio. ...

