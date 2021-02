Il Covid corre più veloce delle vaccinazioni nelle case di riposo | scoppia un nuovo focolaio

myrtamerlino : Vedere l'esercito a Perugia mi ricorda il triste periodo del #lockdown nazionale. Nel frattempo la #variante ingles… - news_bz : ?? #AstraZeneca copre il 100% contro l’ospedalizzazione ?? . Chi si vaccina ?? non corre rischi di ricovero per #Covid… - mitsouko1 : RT @gabrillasarti2: Il terrore corre nel piccolo schermo, , varianti covid , la campagna vaccinale di Draghi è partita cosi, vado a vivere… - davidmaltese : RT @gabrillasarti2: Il terrore corre nel piccolo schermo, , varianti covid , la campagna vaccinale di Draghi è partita cosi, vado a vivere… - mimma42 : RT @gabrillasarti2: Il terrore corre nel piccolo schermo, , varianti covid , la campagna vaccinale di Draghi è partita cosi, vado a vivere… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid corre

Corriere della Sera

Dopo il Recanatesi , dove ha fatto esplodere da un mese un focolaio che ha raggiunto anche più di 100 positivi, ilè infatti entrato ora anche al Grimani Buttari . Già colpito nella prima ......elettorale per le prossime comunali olbiesi che si celebreranno (salvo cambiamenti causa- 19)... la Grande Coalizione che sostiene Augusto Navone sindacoa più non posso e prepara liste ...La cancelliera tedesca dopo il discorso al Bundestag in cui ha fatto autocritica sui tempi di stop alla vita pubblica ...Il Dna conferma, è Marco Ferrazzano la persona investita da un treno a Foggia, un’ora dopo la sua scomparsa, il 22 gennaio scorso. “Non si è mai preparati a una notizia del genere”, ha detto il padre.