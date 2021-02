Governo | Marcucci | ' non ci sono ministeri di serie A e serie B'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non cidiA e diB. Non penso solo a quelli assegnati al Pd, lavoro, difesa e cultura. Pensate a quello del turismo assegnato alla Lega, sarà sicuramente un ministero molto centrale. Io apprezzo particolarmente il ministro della transizione ecologica Cingolani, un uomo che gestirà un cambiamento di mentalità determinante per tutto il Paese”. Lo ha detto il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea, a L'Aria che tira su La7.

Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea, a l'Aria che tira su La7.... per rispetto nei confronti del tentativo del professor Draghi di formare il, ho preferito ... 'Credo che il senatore, a cui si deve la proposta e l'iniziativa conseguente, possa ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Non ci sono ministeri di serie A e di serie B. Non penso solo a quelli assegnati al Pd, lavoro, difesa e cultura. Pensate a quello del turismo assegnato alla Lega, sarà si ...Acque agitate in casa Pd dopo la nascita dell’intergruppo con Movimento 5 stelle e Liberi e uguali al Senato. L’iniziativa, lanciata dal capogruppo dem Andrea Marcucci per fare blocco comune “sulle gr ...