Giorgia Greco, quel golden buzzer che emoziona. La bimba che vola senza un'ala... (Di giovedì 18 febbraio 2021) “La struttura alare del calabrone non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso”. Nelle parole di Albert Einstein c'è l'essenza della vita. quel superamento dei limiti, quella ricerca continua... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 febbraio 2021) “La struttura alare del calabrone non è adatta al volo, ma lui non lo sa elo stesso”. Nelle parole di Albert Einstein c'è l'esdella vita.superamento dei limiti,la ricerca continua...

Sabrina04925854 : Giorgia Greco, l’atleta inarrestabile GOLDEN BUZZER meravigliosa creatura!?????????? - infoitcultura : Italia’s Got Talent 2021, Giorgia Greco è il Golden Buzzer di Federica Pellegrini. VIDEO - TkdBaekHo : RT @IGT_official: La passione e la tenacia ripagano sempre. I giudici hanno deciso di mandare in finale il ragazzo del futuro Steven assiem… - ciricandy_io : RT @IGT_official: La passione e la tenacia ripagano sempre. I giudici hanno deciso di mandare in finale il ragazzo del futuro Steven assiem… - SkyTG24 : Italia’s Got Talent 2021, Giorgia Greco è il Golden Buzzer di Federica Pellegrini. VIDEO -