Gigante femminile Mondiali Cortina 2021 | le pagelle | Gut beffa Shiffrin | azzurre assenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledeldeidid’Ampezzo. È Lara Gut-Behrami ad aggiudicarsi la medaglia d’oro davanti alla statunitense Mikaelae all’austriaca Katharina Liensberger. Per l’Italia rimane il grosso rammarico di non aver potuto apprezzare lein lotta per le posizioni che contano. Ecco i voti alle due manches delle prime tre e di tutte le italiane in gara. LA CRONACA E LA CLASSIFICA DELMEDAGLIERERISULTATI E CLASSIFICHE DI TUTTE LE GARE LEDELDEIDILARA GUT-BEHRAMI, VOTO 10: ...