Gaia e Camilla investite sulle strisce a Roma | Pietro Genovese stava facendo “una gara di sorpassi”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la condanna a 8 anni diper aver investito e ucciso le giovanissime, sono state ora divulgate le motivazioni della sentenza del Gup. Da queste, emerge il grado di colpevolezza per il quale il figlio del regista Paoloè stato condannato a dicembre. Inoltre, è stato chiarito anche cosa stesse veramenteal momento dell’impatto con le ragazze.condannato: “Elevato grado di colpa“ Nella notte del 22 dicembre 2019, l’auto guidata daha travolto e uccisoVon Freymann egnoli, diventate tristemente note come le 16enni uccise in Corso Francia. ...

Agenzia_Ansa : 'Gaia e Camilla furono travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali'. Lo scrive nelle motivazioni il gup… - Corriere : Gaia e Camilla passarono col verde, il gup: Pietro Genovese unico colpevole - HuffPostItalia : Gup: 'Genovese travolse Gaia e Camilla sulle strisce. Tre auto impegnate in gara di sorpassi' - bx1ale_cia : date le premesse del gup 8 anni sono comunque pochi - mlpedo1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Gaia e Camilla furono travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali'. Lo scrive nelle motivazioni il gup che ha… -

, la tragica notte del 21 dicembre del 2019, non avevano fatto nessun azzardo: stavano attraversando sulle strisce, dopo che il semaforo pedonale era diventato verde. Un comportamento ...quella maledetta notte erano sulle strisce e avevano iniziato ad attraversare con il verde pedonale, ma su corso Francia era in corso una gara di sorpassi ad alta velocità. Loro l'hanno ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella motivazione della condanna a Pietro Genovese, per l'investimento e la morte delle 16enni Gaia e Camilla a Roma, il gip ricostruisce i fatti. Le giovani erano "sulle strisce ...Dopo la condanna a 8 anni di Pietro Genovese per aver investito e ucciso le giovanissime Gaia e Camilla, sono state ora divulgate le motivazioni della sentenza del Gup. Da queste, emerge il grado di c ...