Documenti falsi, otto indagati a Salerno. Arrestato un commercialista (Di giovedì 18 febbraio 2021) La guardia di finanza di Salerno, nel corso dell’operazione Premiata Stamperia Cilentana, ha Arrestato il titolare 79enne di un noto studio commerciale del Cilento, finito ai domiciliari e raggiunto da un divieto di esercizio della professione, e un suo dipendente di 48 anni. Sequestrati beni per 5 milioni di euro. Sono otto le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della procura di Vallo Della Lucania per numerosi delitti di natura tributaria, contro la fede pubblica e il patrimonio, per i quali rischiano condanne fino a 6 anni di reclusione. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione trasmessa da Equitalia. Due professionisti di uno studio commerciale di Casal Velino avevano esibito Documenti e certificazioni false, facendo in questo modo risultare dei pagamenti in realtà mai avvenuti, per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) La guardia di finanza di, nel corso dell’operazione Premiata Stamperia Cilentana, hail titolare 79enne di un noto studio commerciale del Cilento, finito ai domiciliari e raggiunto da un divieto di esercizio della professione, e un suo dipendente di 48 anni. Sequestrati beni per 5 milioni di euro. Sonole persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della procura di Vallo Della Lucania per numerosi delitti di natura tributaria, contro la fede pubblica e il patrimonio, per i quali rischiano condanne fino a 6 anni di reclusione. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione trasmessa da Equitalia. Due professionisti di uno studio commerciale di Casal Velino avevano esibitoe certificazioni false, facendo in questo modo risultare dei pagamenti in realtà mai avvenuti, per ...

