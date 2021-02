Daydreamer anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021 | Can e Sanem si incontrano dopo un anno

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Assisterete ad una vera e propria rivoluzione nelle puntate diin onda da lunedì 22 a venerdì 26, in quanto Can esi ritroverl’uno davanti all’altraoltre undi assenza del Divit. Ma che cos’è successo nel frattempo? Ebbeneè riuscita a diventare una scrittrice, ma non solo in quanto grazie all’aiuto di Muzzafer e Cey Cey è riuscita a realizzare un progetto molto importante. Intanto ad Istanbul fa ritorno Aziz che vorrebbe salvare quel che resta della sua famiglia, riavvicinandosi alla famiglia Aydin. Anche il personaggio della zia Remide ritorna, con l’intenzione di aiutare il nipote appena rientrato in città. Ecco quello che succederà nelle puntate didal 22 al 26 ...

Il destino ha voluto che le vite di Can e Sanem si incrociassero nuovamente un anno dopo l'incidente di Yigit e la rottura tra la copywriter ed il fotografo.Le Ali del Sogno,oggi, 18 febbraio Tutto è pronto per la svolta inLe Ali del Sogno che oggi tornerà in onda con una puntata importante in cui Ygit continuerà ad ...Arrivati in montagna Yigit scende e va fino al rifugio per cercare Can, mentre Sanem rimane ad attenderlo in auto. Anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 18 febbraio, di DayDreamer le Ali del So ...Daydreamer, anticipazioni: lo scenario cambierà completamente nelle prossime puntate della soap. Ora vediamo perché. Daydreamer, anticipazioni: Sanem è diventata una scrittrice famosa, Can sta tornand ...