Damascelli | a Pirlo piace il calcio liquido ed effettivamente la sua Juve non ha sostanza

"Una partita malinconica. Una Juventus disastrosa e disastrata si rialza appena con un gol di Chiesa. Ma che altro aggiungere? Si potrebbe concludere qui il racconto di una sera mai incominciata, di una squadra ubriaca, impaurita, senza gioco, senza logica, senza sangue, senza personalità". E' il commento di Tony Damascelli, su Il Giornale, a Porto-Juventus 2-1. Il gol preso dopo un minuto per "una sciagurata idea del solito Bentancur" avrebbe dovuto suonare come un allarme, ma nessun bianconero lo ha compreso, anzi, da quel momento si è solo accentuato "lo stato di confusione e di affanno generale". Damascelli contesta la scelta di Pirlo di rinunciare a Demiral preferendo Chiellini. E scrive: "Misteri della scuola di Coverciano, dalla quale è uscito Andrea Pirlo al quale piace il calcio liquido ed effettivamente la sua Juve non ha sostanza"

