Covid, INAIL: oltre 147 mila contagi sul lavoro fino a gennaio. 461 i morti (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 147.875 le denunce di infortunio sul lavoro da nuovo coronavirus al 31 gennaio 2021, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio sul lavoro dall'inizio del 2020 e al 5,8% dei contagiati nazionali totali comunicati dall'Istituto superiore di sanità (ISS). Lo rileva l'aggiornamento mensile del report INAIL sull'impatto del Covid-19 sul mondo del lavoro. I casi in più rispetto ai 131.090 del mese precedente sono 16.785 (+12,8%). Le denunce di casi Covid-19 sul posto di lavoro sono concentrate soprattutto nei mesi di novembre (25,3%), marzo (19,2%), ottobre (15,9%), dicembre (15,1%), aprile (12,4%) e gennaio 2021 (6,0%), per un totale del 93,9%, mentre il rimanente 6,1% riguarda gli ...

