Covid: in Lombardia 55 vittime e 2.540 casi, sale a 5,9% tasso positivi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) - In Lombardia aumentano i positivi al Covid scoperti dai tamponi: oggi sono 2.540, di cui 92 debolmente positivi. sale il tasso di positivi rispetto ai tamponi, che dal 4,6% di ieri passa al 5,9%. Sono 55 i morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 27.938. I tamponi processati sono 42.508, di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Inaumentano ialscoperti dai tamponi: oggi sono 2.540, di cui 92 debolmenteildirispetto ai tamponi, che dal 4,6% di ieri passa al 5,9%. Sono 55 i morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 27.938. I tamponi processati sono 42.508, di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici.

