Cgil-Cisl-Uil | al San Giovanni niente produttività e contrattazione ferma

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, restano immobili di fronte a retribuzioni ebloccate da questioni burocratiche interne, nonostante lo spirito di abnegazione mostrato dai lavoratori in tutti questi mesi di emergenza. Sono mesi che chiediamo un intervento, ma la risposta e’ un imbarazzante immobilismo. Ora basta. Il 22 febbraio i lavoratori saranno in presidio sotto la direzione generale del SanAddolorata, dalle ore 11 alle 13. E se non bastera’ il 31 marzo sara’ sciopero”. Sale il tono della mobilitazione dei lavoratori dell’ospedale romano, in protesta dal novembre scorso quando il Collegio dei sindaci ha di fatto bloccato i fondi destinati a remunerare la produttivita’ del personale. Dopo il fallito tentativo di conciliazione, i sindacati ora denunciano il silenzio della Regione Lazio a cui e’ stato piu’ ...