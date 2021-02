Bonus 600 euro: l’INPS sta richiedendo i soldi. Chi dovrà restituirlo? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ricordate il Bonus 600 euro che era stato introdotto l’anno scorso a seguito della pandemia? A distanza di un anno se ne torna a parlare perché, a quanto emerge dai dati dell’INPS, alcuni ne hanno beneficiato ingiustamente. Come provvedimento, allora, sono state inviate delle comunicazioni per la restituzione del credito. Ma chi realmente dovrà restituirlo? Leggi anche: Bonus Affitto 2021: come fare domanda, requisiti e nuovo modulo Bonus 600 euro: chi ne ha beneficiato? Introdotto dal Decreto Cura Italia, il Bonus di 600 euro era destinato ad alcune categorie di lavoratori colpiti particolarmente dalla crisi pandemia, economica e sanitaria. L’obiettivo era quello di sostenere le Partite Iva e i lavoratori autonomi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ricordate il600che era stato introdotto l’anno scorso a seguito della pandemia? A distanza di un anno se ne torna a parlare perché, a quanto emerge dai dati del, alcuni ne hanno beneficiato ingiustamente. Come provvedimento, allora, sono state inviate delle comunicazioni per la restituzione del credito. Ma chi realmente? Leggi anche:Affitto 2021: come fare domanda, requisiti e nuovo modulo600: chi ne ha beneficiato? Introdotto dal Decreto Cura Italia, ildi 600era destinato ad alcune categorie di lavoratori colpiti particolarmente dalla crisi pandemia, economica e sanitaria. L’obiettivo era quello di sostenere le Partite Iva e i lavoratori autonomi ...

