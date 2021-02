Australian Open, Serena Williams battuta: crollo in conferenza (Di giovedì 18 febbraio 2021) La tennista statunitense prima viene eliminata da Naomi Osaka in semifinale poi crolla in conferenza: piange e va via. E’ un addio? E’ un Australian Open da dimenticare per Serena Williams. La tennista statunitense dopo le difficoltà nei primi turni è stata battuta in semifinale dalla giapponese Naomi Osaka. A far discutere è come la Osaka ha vinto: un 6-3 6-4 in appena 75 minuti di gioco. Un punteggio che sa di dominio e la Williams si è dimostrata stanca è con i nervi a terra. Soprattutto continua la maledizione del 24° Slam che per la tennista statunitense deve ancora arrivare. Match tra le due che infatti non ha rispettato le premesse. Ci si aspettava una battaglia tra le due, così non è stato per “colpa” della Williams: assenza del ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) La tennista statunitense prima viene eliminata da Naomi Osaka in semifinale poi crolla in: piange e va via. E’ un addio? E’ unda dimenticare per. La tennista statunitense dopo le difficoltà nei primi turni è statain semifinale dalla giapponese Naomi Osaka. A far discutere è come la Osaka ha vinto: un 6-3 6-4 in appena 75 minuti di gioco. Un punteggio che sa di dominio e lasi è dimostrata stanca è con i nervi a terra. Soprattutto continua la maledizione del 24° Slam che per la tennista statunitense deve ancora arrivare. Match tra le due che infatti non ha rispettato le premesse. Ci si aspettava una battaglia tra le due, così non è stato per “colpa” della: assenza del ...

