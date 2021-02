Andrea Lo Vecchio, maestro fra canzone e tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dagli esordi cantautorali nei sessanta al sodalizio con Roberto Vecchioni – basterebbe citare la sola Luci a San Siro per rendere l’idea della statura del personaggio. Il Covid si porta via anche il maestro Andrea Lo Vecchio, 78 anni, – cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano. Un centinaio di titoli importanti scritti soprattutto a cavallo fra gli anni settanta e ottanta, 650 depositati alla Siae, fanno di Lo Vecchio un artista del pop capace di mescolare stile … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dagli esordi cantautorali nei sessanta al sodalizio con Robertoni – basterebbe citare la sola Luci a San Siro per rendere l’idea della statura del personaggio. Il Covid si porta via anche ilLo, 78 anni, – cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano. Un centinaio di titoli importanti scritti soprattutto a cavallo fra gli anni settanta e ottanta, 650 depositati alla Siae, fanno di Loun artista del pop capace di mescolare stile … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SkyTG24 : Morto di Covid il cantautore Andrea Lo Vecchio, autore di Donna Felicità e Luci a San Siro - LaStampa : Addio al musicista Andrea Lo Vecchio entrato nella storia della musica leggera italiana come autore di successi com… - repubblica : È morto Andrea Lo Vecchio, storico autore per Mina, Carrà e Vecchioni - bb91687509 : RT @effetronky: Addio Andrea Lo Vecchio, ora le Luci a San Siro brilleranno per sempre da Donna felicità a E poi, da Help me a Rumore per… - Agricolturabio1 : RT @effetronky: Addio Andrea Lo Vecchio, ora le Luci a San Siro brilleranno per sempre da Donna felicità a E poi, da Help me a Rumore per… -