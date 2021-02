90enne percorre 5 km sotto la neve a Seattle per vaccinarsi. “Ne è valsa la pena" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fran Goldman, 90 anni, ha percorso quasi cinque chilometri a piedi, combattendo con 25 centimetri di neve, per ottenere la prima dose di vaccino contro il coronavirus. Un appuntamento ottenuto con grande fatica e dopo diverse settimane di tentativi per trovare uno slot libero nei programmi degli ospedali di Seattle, nel Nord-Ovest del Paese, dove risiede.In un’intervista al Washington Post, la donna ha spiegato che, pur trovandosi davanti a una copiosa nevicata, ha subito capito come sarebbe stato più facile affrontare le intemperie che spostare l’appuntamento. E alla fine, pur presentandosi con cinque minuti di ritardo dopo una marcia di oltre un’ora, ha ricevuto l’iniezione del vaccino Pfizer. “Ne è valsa la pena, ogni singolo passo inzuppato”.Goldman ha dichiarato di aver voluto raccontare la sua storia anche per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fran Goldman, 90 anni, ha percorso quasi cinque chilometri a piedi, combattendo con 25 centimetri di, per ottenere la prima dose di vaccino contro il coronavirus. Un appuntamento ottenuto con grande fatica e dopo diverse settimane di tentativi per trovare uno slot libero nei programmi degli ospedali di, nel Nord-Ovest del Paese, dove risiede.In un’intervista al Washington Post, la donna ha spiegato che, pur trovandosi davanti a una copiosa nevicata, ha subito capito come sarebbe stato più facile affrontare le intemperie che spostare l’appuntamento. E alla fine, pur presentandosi con cinque minuti di ritardo dopo una marcia di oltre un’ora, ha ricevuto l’iniezione del vaccino Pfizer. “Ne èla, ogni singolo passo inzuppato”.Goldman ha dichiarato di aver voluto raccontare la sua storia anche per ...

