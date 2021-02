3 trucchi per non buttare gli ultimi residui di cosmetici finiti. (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c’è donna che non abbia una sua scorta di trucchi per la cura del proprio aspetto. Indipendentemente che si tratti di rossetti, di creme, blush, fondotinta, correttori o altro, le scelte di opzioni per un make-up personalizzato sono davvero tantissime. Ovviamente molte donne pensano che una volta che questi oggetti si sono consumati, sia il caso di gettarli via. Tuttavia questo è sbagliato, dato che possono essere riutilizzati in modi molto diversi. Siete curiose di conoscere alcuni modi per sfruttare i residui dei vostri “metodi di bellezza”? Foto: pixabay/anncapictures Usare i trucchi profumati come deodorante per ambiente Negli ultimi anni è cresciuta la moda di adoperare dei trucchi profumati. Questi prodotti, oltre a garantire un migliore aspetto al nostro corpo, donano anche un odore ... Leggi su virali.video (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c’è donna che non abbia una sua scorta diper la cura del proprio aspetto. Indipendentemente che si tratti di rossetti, di creme, blush, fondotinta, correttori o altro, le scelte di opzioni per un make-up personalizzato sono davvero tantissime. Ovviamente molte donne pensano che una volta che questi oggetti si sono consumati, sia il caso di gettarli via. Tuttavia questo è sbagliato, dato che possono essere riutilizzati in modi molto diversi. Siete curiose di conoscere alcuni modi per sfruttare idei vostri “metodi di bellezza”? Foto: pixabay/anncapictures Usare iprofumati come deodorante per ambiente Neglianni è cresciuta la moda di adoperare deiprofumati. Questi prodotti, oltre a garantire un migliore aspetto al nostro corpo, donano anche un odore ...

