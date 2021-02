Zingaretti: preoccupazione per varianti, teniamo alta attenzione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “Ci sono dati preoccupanti, non bisogna nasconderlo, soprattutto per quanto riguarda le varianti. Abbiamo preso dei provvedimenti riguardo un comune della provincia di Latina (Roccagorga, ndr). Cio’ che funziona e’ il monitoraggio, quindi insieme alla soddisfazione che dobbiamo avere per il proseguo della campagna vaccinale, dobbiamo ricordare a tutte e a tutti che non e’ finita”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della visita nell’hub vaccinale nella lunga sista di Fiumicino. “Il virus- ha detto Zingaretti- come la scienza ci ha sempre detto puo’ variare e sta variando molto rapidamente. Insieme alla campagna vaccinale e alla campagna dei tamponi, quello che fara’ la differenza e’ il comportamento individuale delle persone. Bisogna tenere alta l’attenzione”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “Ci sono dati preoccupanti, non bisogna nasconderlo, soprattutto per quanto riguarda le. Abbiamo preso dei provvedimenti riguardo un comune della provincia di Latina (Roccagorga, ndr). Cio’ che funziona e’ il monitoraggio, quindi insieme alla soddisfazione che dobbiamo avere per il proseguo della campagna vaccinale, dobbiamo ricordare a tutte e a tutti che non e’ finita”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine della visita nell’hub vaccinale nella lunga sista di Fiumicino. “Il virus- ha detto- come la scienza ci ha sempre detto puo’ variare e sta variando molto rapidamente. Insieme alla campagna vaccinale e alla campagna dei tamponi, quello che fara’ la differenza e’ il comportamento individuale delle persone. Bisogna tenerel’”.

