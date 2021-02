Tunisia | chi ha nostalgia di Ben Ali?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Larischia di fare un salto indietro improvviso di dieci anni. La “culla della Primavera araba”, l’esempio di democrazia nel mondo arabo, la “perla rara del Mediterraneo” (come è stata definita da più di un ministro degli Esteri dell’Ita) è impantanata in una profondissima crisi politica, economica, sociale e sanitaria. Il presidente della Repubblica, InsideOver.

rombi_ti : RT @Osvaldo73238685: Con chi confina la Svizzera? Sicilia,Calabria...boh....Tunisia????? - Osvaldo73238685 : Con chi confina la Svizzera? Sicilia,Calabria...boh....Tunisia????? - belzerossoblu : @alarm_phone Ma dalla Tunisia, partono i traghetti Carthage, e Tanit direzioneporto di Genova. Perché queste 48 ris… - giulian28 : @Dennis16622299 @MauroMusacchi @SalvatoreTsonos @Gianmar26145917 Mi sa dire con chi è in guerra la Tunisia? Paese d… - 22Militico : @bobocraxi @LucaMilan70 Chi secondo te vendeva le partite e' stato processato e ha subito una squalifica .chi invec… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia chi

InsideOver

... Siria, Grecia, Turchia, Libano, Cipro e Cipro del Nord, Israele, Giordania, Egitto, Libia,,... In questa paralisi spariscono anche i colori, affinchéguarda affondi in un bianco e nero ......dei sondaggi ai quali ha affermato di non credere lasciando intendere che si tratterebbe di una manipolazione orchestrata da parte disi oppone sulla transizione democratica della. Un ...Dossier Statistico Immigrazione 2020: approfondimento sul tema dei flussi migratori via mare e il ruolo centrale dell’Italia nel contesto del Mediterraneo. L’Italia permane ancora paese di primo appro ...In Tunisia è in atto, oltre alla crisi sanitaria ed economia, una crisi istituzionale che sta mettendo a dura prova la democrazia ...