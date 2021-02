Traffico Roma del 17-02-2021 ore 13:30 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverde Roma veri trovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi a Roma Nord incidente sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa ci sono cose a partire da via della Giustiniana verso il centro dall’ospedale San Pietro Verso il raccordo Portuense rallentamenti sempre per incidente su via Vincenzo Statella altezza via Luigi Angeloni verso Piazza Augusto Lorenzini sul lungotevere Traffico rallentato per Traffico intenso tra Piazza della Rovere Piazza Trilussa verso Trastevere a San Paolo rallentamenti su viale Marconi tra via del valco di San Paolo e piazzale Edison verso Piazza della Radio in zona Furio Camillo proseguono i lavori sull’Appia nuova Ci sono rallentamenti tra via delle Cave via Veturia verso Piazzale Appio anche all’Euro e rallentamenti sempre per lavori al semaforo di viale dell’Oceano Indiano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverdeveri trovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi aNord incidente sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa ci sono cose a partire da via della Giustiniana verso il centro dall’ospedale San Pietro Verso il raccordo Portuense rallentamenti sempre per incidente su via Vincenzo Statella altezza via Luigi Angeloni verso Piazza Augusto Lorenzini sul lungotevererallentato perintenso tra Piazza della Rovere Piazza Trilussa verso Trastevere a San Paolo rallentamenti su viale Marconi tra via del valco di San Paolo e piazzale Edison verso Piazza della Radio in zona Furio Camillo proseguono i lavori sull’Appia nuova Ci sono rallentamenti tra via delle Cave via Veturia verso Piazzale Appio anche all’Euro e rallentamenti sempre per lavori al semaforo di viale dell’Oceano Indiano ...

