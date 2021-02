Sostituzione fune trainante alla Funicolare di Montevergine | impianto chiuso sabato 20 e domenica 21

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), corse sospese per il Santuario nelle giornate di20 e21 febbraio. Lo stop ai servizi di collegamento Mercogliano -si è reso necessario per consentire la ...

Ottopagine

Lo stop ai servizi di collegamento Mercogliano - Montevergine si è reso necessario per consentire la sostituzione della fune traente. Air Mobilità, società che ha la gestione dell'impianto della funicolare, ha comunicato che sabato 20 e domenica 21 febbraio le corse saranno sospese.