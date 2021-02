Salvini insiste con Tav e ponte sullo Stretto. E sull’Europa replica a Draghi: “Vogliamo quella del benessere, non dei tagli” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “L’Europa è casa nostra”, ma “l’Europa che Vogliamo è quella del benessere, della crescita, ma non quella dell’austerità, dei tagli alle scuole e agli ospedali, dei vincoli di bilancio. Noi Vogliamo dare più forza all’Italia in Europa”. Così Matteo Salvini è intervenuto nell’Aula del Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi. Era stato proprio il presidente del Consiglio, nel discorso pronunciato in mattinata, a replicare alle provocazioni di Salvini sull’euro (pur senza citarlo mai) specificando che la moneta unica “è irreversibile”. Il leader leghista è tornato sul tema. Rivolgendosi al premier ha ribadito il sostegno all’esecutivo ma “se l’Ue sbaglia è diritto dovere di ogni cittadino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “L’Europa è casa nostra”, ma “l’Europa chedel, della crescita, ma nondell’austerità, deialle scuole e agli ospedali, dei vincoli di bilancio. Noidare più forza all’Italia in Europa”. Così Matteoè intervenuto nell’Aula del Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Era stato proprio il presidente del Consiglio, nel discorso pronunciato in mattinata, are alle provocazioni disull’euro (pur senza citarlo mai) specificando che la moneta unica “è irreversibile”. Il leader leghista è tornato sul tema. Rivolgendosi al premier ha ribadito il sostegno all’esecutivo ma “se l’Ue sbaglia è diritto dovere di ogni cittadino ...

