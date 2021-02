Porto-Juventus 2-1: Madama versione “horror”, Chiesa tiene in vita Pirlo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una brutta serata di Champions League per Pirlo. La Juventus crea poco e approccia male il match: Chiesa tiene a galla i bianconeri Porto-Juventus fotografa la partita più brutta della stagione dei bianconeri, privi di idee e inventiva. Male la mediana di centrocampo, che sente l’assenza di Arthur. Rimandato Kulusevski, male nel supportare Cristiano Ronaldo. Tutto rimandato a Torino per cercare di conquistare i quarti di Champions League. La partita Inizio da horror per la Juventus, che perde subito un pallone in impostazione con Bentancur, che regala la rete del vantaggio a Taremi, bravo ad anticipare Szczesny. I bianconeri non riescono a trovare l’uomo tra le linee compatto degli avversari. Il Porto gioca compatto in 20 ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una brutta serata di Champions League per. Lacrea poco e approccia male il match:a galla i bianconerifotografa la partita più brutta della stagione dei bianconeri, privi di idee e inventiva. Male la mediana di centrocampo, che sente l’assenza di Arthur. Rimandato Kulusevski, male nel supportare Cristiano Ronaldo. Tutto rimandato a Torino per cercare di conquistare i quarti di Champions League. La partita Inizio daper la, che perde subito un pallone in impostazione con Bentancur, che regala la rete del vantaggio a Taremi, bravo ad anticipare Szczesny. I bianconeri non riescono a trovare l’uomo tra le linee compatto degli avversari. Ilgioca compatto in 20 ...

