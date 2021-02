Pensione Esodati nona salvaguardia: ecco i moduli INL per presentare domanda (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato la circolare del 5 febbraio 2021 con cui si forniscono le istruzioni operative per accedere alla nona clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di bilancio 2021 in favore dei lavoratori “Esodati”. Le domande, destinate all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse dagli interessati entro il 2 marzo prossimo. Come reso noto dalla circolare, le istanze possono essere inviate a mezzo pec, e-mail o raccomandata A/R. Sulla falsariga di quanto avvenuto per le clausole di salvaguardia precedenti, ciascun Ispettorato territoriale (ITL) costituirà apposite Commissioni per gestire le domande di accesso. I soggetti interessati sono coloro che, nonostante l’apertura dell’apposita procedura di accesso da parte dell’INPS, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato la circolare del 5 febbraio 2021 con cui si forniscono le istruzioni operative per accedere allaclausola diintrodotta dalla Legge di bilancio 2021 in favore dei lavoratori “”. Le domande, destinate all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse dagli interessati entro il 2 marzo prossimo. Come reso noto dalla circolare, le istanze possono essere inviate a mezzo pec, e-mail o raccomandata A/R. Sulla falsariga di quanto avvenuto per le clausole diprecedenti, ciascun Ispettorato territoriale (ITL) costituirà apposite Commissioni per gestire le domande di accesso. I soggetti interessati sono coloro che, nonostante l’apertura dell’apposita procedura di accesso da parte dell’INPS, ...

