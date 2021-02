Osimhen e la variante covid scoperta a Napoli, la Federico II smentisce: “Notizia priva di fondamento” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Napoli. Non è il calciatore nigeriano del Napoli Victor Osimhen la persona il cui tampone, positivo al covid-19, ha permesso di isolare la variante covid B.1.525 scoperta dai ricercatori a Napoli. A confermarlo è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021). Non è il calciatore nigeriano delVictorla persona il cui tampone, positivo al-19, ha permesso di isolare laB.1.525dai ricercatori a. A confermarlo è l’Azienda Ospedaliera UniversitariaII, che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ciropellegrino : Va data o no la notizia che è un calciatore, #Osimhen colui che ha portato a #Napoli la variante del #Covid, di ri… - claudioruss : L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'non è lui il professionista prov… - TuttoMercatoWeb : Variante africana Covid-19: sarebbe Osimhen il professionista che l'ha portato in Italia - NapoliVertical : @sassyagron ma quale accusa, ma ti leggi? Ha dato una notizia in cui si fa l'ipotesi che il covid beccato da Osimhe… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Prof. Normanno: 'Variante napoletana o africana? Non la definiamo in nessun modo, Osimhen? Non siamo in grado d… -