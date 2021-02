Mascherine dalla Cina | sequestrati 70 milioni di euro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)70dinell’indagine sulle. Indagato anche Mario Benotti. ROMA – . Come riportato dal Corriere della Sera, la Guardia di Finanza nelle prime ore di mercoledì 17 febbraio ha effettuato alcuni sequestri nei confronti degli indagati per traffico illecito di influenze, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel mirino delle Fiamme Gialle sarebbero finite le persone che avrebbero avuto un ruolo da mediatore per l’acquisto di strumenti di protezione durante la pandemia. Affare da oltre 1,2 miliardi di. Gli indagati Sono diverse le persone iscritte sul registro degli indagati in questa indagine. Tra di loro c’è anche Mario Benotti. Il giornalista, almeno secondo gli inquirenti, si sarebbe fatto promettere e dare una ...

I sequestri preventivi eseguiti dai finanzieri del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su una maxicommessa diCina ...E' quanto si legge nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sulle maxi commesse dellecomprateCina quando il nostro Paese è ...Il coronavirus ha impattato su diversi settori, anche in quello della medicina e chirurgia estetica. Costretti a casa, molti pazienti ne hanno approfittato per realizzare un intervento o per dedicarsi ...Immobili e beni di lusso per circa 70 milioni sono in corso di sequestro da parte del Nucleo Valutario della Gdf di Roma nell'ambito dell'inchiesta romana sulle mascherine. In particolare, ...