L'omaggio di Draghi a Conte, tra applausi (molti) e gli ululati della destra | VIDEO

Uno dei momenti più rilevanti dei quasi 50 minuti di discorso con cui il neo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto la fiducia al Senato è stato il passaggio dedicato al suo predecessore, Giuseppe Conte. Un omaggio istituzionale, sentito, per certi versi doveroso, con cui Draghi ha ringraziato Conte che – ha detto – "ha governato nel mezzo di una crisi. "Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall'Unità d'Italia" sono state le sue parole esatte, interrotte a lungo da un applauso scrosciante proveniente dai banchi dell'ormai ex maggioranza giallorossa – e in particolare dagli scranni dove siede il Movimento 5 Stelle – con tanto di standing ovation all'ex premier.

