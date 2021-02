Lazio, Gentile: "Lotito pensa ad una battaglia contro di lui' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA - Tiene banco in casa Lazio la questione legata ai tamponi. Nella giornata di ieri è arrivato il deferimento per il club, il presidente Claudio Lotito e i medici sociali. Ai microfoni di Radio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA - Tiene banco in casala questione legata ai tamponi. Nella giornata di ieri è arrivato il deferimento per il club, il presidente Claudioe i medici sociali. Ai microfoni di Radio ...

CorSport : #Lazio, #Gentile: “#Lotito pensa ad una battaglia contro di lui' - sportli26181512 : #Lazio, Gentile: “Lotito pensa ad una battaglia contro di lui': L'avvocato del presidente biancoceleste parla della… - persemprecalcio : @massycherubin @FabRavezzani ?? In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto l'avv. della Lazio Gianmichele… - persemprecalcio : @Chia895 @silvacoscina @alexnegri7 @PaUsai @sportface2016 @salda__ ?? In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto… - persemprecalcio : @BryanCondor5 @LAROMA24 ?? In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto l'avv. della Lazio Gianmichele #Gentile, ch… -