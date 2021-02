La rivoluzione di Cingolani è un salto tecnologico e burocratico Scrive Chicco Testa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Anche in politica talvolta si manifesta l’ eterogenesi dei fini. Il Ministero per la transizione ecologica, fortemente richiesto da Beppe Grillo, viene affidato ad una persona, il neo ministro, che sintetizza nel suo curriculum quasi tutti valori di fatto antitetici al credo grillino. È uno scienziato che confida nella scienza, un tecnico che ama le tecnologie, una persona di vasta competenza e di notevole esperienza internazionale. Nei suoi anni all’ Istituto Italiano di Tecnologia ha avuto modo di confrontarsi con il vasto mondo della burocrazia italiana, gelosa delle prerogative e di un finanziamento che un preveggente atto normativo che lo ha istituto gli ha anche riservato. Ma certamente il compito che gli spetta è da far tremare vene e polsi. Non solo perché indirizzare e gestire la transizione ecologica dell’Italia non è cosa da poco. Ma perché ...