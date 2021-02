La gobba del bisonte: è molto più di un inestetismo. Come eliminarla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La schiena è la colonna portante di tutto il nostro corpo, spesso però non ci rendiamo conto di quanto la stiamo trascurando fino a che non è troppo tardi e compaiono dolori dovuti a patologie più o meno gravi. La colonna vertebrale, è per sua natura molto elastica, questo perché deve poter assecondare tutti i nostri movimenti, di contro, però proprio questa sua caratteristica, la rende soggetta a deformazioni, se sottoposta per molto tempo a posture corrette. Una tra queste deformazioni è la gobba del bisonte. Come si riconosce la gobba del bisonte Con questo termine viene indichiamo il rigonfiamento che si può formare alla base del collo, dove le vertebre cervicali si collegano a quelle dorsali. Spesso, viene considerato solo un problema estetico, in realtà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La schiena è la colonna portante di tutto il nostro corpo, spesso però non ci rendiamo conto di quanto la stiamo trascurando fino a che non è troppo tardi e compaiono dolori dovuti a patologie più o meno gravi. La colonna vertebrale, è per sua naturaelastica, questo perché deve poter assecondare tutti i nostri movimenti, di contro, però proprio questa sua caratteristica, la rende soggetta a deformazioni, se sottoposta pertempo a posture corrette. Una tra queste deformazioni è ladelsi riconosce ladelCon questo termine viene indichiamo il rigonfiamento che si può formare alla base del collo, dove le vertebre cervicali si collegano a quelle dorsali. Spesso, viene considerato solo un problema estetico, in realtà ...

