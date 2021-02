La gaffe di Draghi sugli italiani in terapia intensiva: subito mugugni, ma correzione immediata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Possiamo confermarvi in questi minuti una piccola gaffe da parte di Mario Draghi durante il suo discorso in Aula per ottenere la fiducia con la squadra di governo che, in questi giorni, va delineandosi nel tentativo di portare l’Italia nel più breve tempo possibile fuori dalla crisi dettata dal Covid. Durante il suo intervento, il nuovo Presidente del Consiglio ha voluto rendere omaggio a Conte, ottenendo però anche alcuni ululati dall’opposizione come vi abbiamo riportato poco fa, prima di passare alla pandemia. Come si è concretizzata la gaffe di Draghi sugli italiani in terapia intensiva Provando a ricostruire l’accaduto, possiamo giudicare autentico il video pubblicato da Repubblica, a proposito della gaffe di ... Leggi su bufale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Possiamo confermarvi in questi minuti una piccolada parte di Mariodurante il suo discorso in Aula per ottenere la fiducia con la squadra di governo che, in questi giorni, va delineandosi nel tentativo di portare l’Italia nel più breve tempo possibile fuori dalla crisi dettata dal Covid. Durante il suo intervento, il nuovo Presidente del Consiglio ha voluto rendere omaggio a Conte, ottenendo però anche alcuni ululati dall’opposizione come vi abbiamo riportato poco fa, prima di passare alla pandemia. Come si è concretizzata ladiinProvando a ricostruire l’accaduto, possiamo giudicare autentico il video pubblicato da Repubblica, a proposito delladi ...

