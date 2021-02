Iscro | in arrivo il bonus per le partite Iva

FASIbiz : Partite IVA: in arrivo ristori, CIG ed esoneri contributivi -

Partite Iva, inla prima stangata con l'approvazione della Legge di Bilancio 2021: aumentano i contributi da ... Una decisione questa arrivata dopo l'introduzione del bonus, una sorta di ...... 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26) per i soggetti non assicurati presso ... solo 7 Regioni resistono, ben 3 tornano a rischio alto Una nuova pandemia in? Cosa sappiamo ...Le tasse per le partite Iva aumenteranno per il 2021 dopo l’approvazione della Legga di Bilancio. Tasse (via WebSource) Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021, aument ...In questi giorni l’INPS mette a disposizione un nuovo Bonus 2021 riservato a chi possiede una partita iva, si tratta di un Bonus che permette di ricevere somme fino ad un massimo di 800 euro, in quest ...