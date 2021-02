Grande Fratello Vip, pace fatta per le Rosmello, il chiarimento nella notte (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è scoppiata nuovamente la pace. E’ pace fatta tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, nella Casa del “Grande Fratello Vip”. L’attrice siciliana e la modella brasiliana erano state protagoniste di una nuova rottura, causata dalla nomination di Rosalinda ai danni di Giulia Salemi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello,Casa del “Vip”, è scoppiata nuovamente la. E’tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello,Casa del “Vip”. L’attrice siciliana e la modella brasiliana erano state protagoniste di una nuova rottura, causata dalla nomination di Rosalinda ai danni di Giulia Salemi L'articolo NewNotizie.it.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - madilous : RT @clownbustercfb: In Brasile hanno eliminato un concorrente del Grande Fratello col 98,76% dei voti - camillassp1 : @GrandeFratello Grande fratello solo un idiota non vede che questa storia d'amore tra zenga e rosalinda mobili è in… -