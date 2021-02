Governo: Unione Artigiani, 'discorso di grande respiro, bene attenzione a istituti tecnici' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Un discorso programmatico di grande respiro. Se ne sentiva l'esigenza. Draghi ha indicato le priorità e gli strumenti giusti. Tra i tanti punti toccati, ci ha colpito la particolare attenzione che riserverà gli istituti tecnici, la vera fucina del nostro sistema artigianale e manifatturiero. Gli Artigiani saranno co-protagonisti della Nuova Ricostruzione". E' quanto afferma Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza, a proposito del discorso del premier Mario Draghi in Senato. Sull'Indagine congiunturale di UnionCamere, Accornero sottoline che "le imprese artigiane sono esattamente sul crinale ad un passo dal burrone ma con l'aiuto giusto possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Unprogrammatico di. Se ne sentiva l'esigenza. Draghi ha indicato le priorità e gli strumenti giusti. Tra i tanti punti toccati, ci ha colpito la particolareche riserverà gli, la vera fucina del nostro sistema artigianale e manifatturiero. Glisaranno co-protagonisti della Nuova Ricostruzione". E' quanto afferma Marco Accornero, segretario generale diMilano e Monza-Brianza, a proposito deldel premier Mario Draghi in Senato. Sull'Indagine congiunturale di UnionCamere, Accornero sottoline che "le imprese artigiane sono esattamente sul crinale ad un passo dal burrone ma con l'aiuto giusto possono ...

