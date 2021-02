Governo Draghi, c’è la fiducia del Senato con 262 voti favorevoli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra sanificazioni varie, il grandissimo spazio dato alla discussione generale, la replica prevista per le 21 e le successive dichiarazioni di voto, il Governo Draghi "di emergenza" e nato "in spirito repubblicano" ha avuto il via libera dal Senato solo dopo le 23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra sanificazioni varie, il grandissimo spazio dato alla discussione generale, la replica prevista per le 21 e le successive dichiarazioni di voto, il"di emergenza" e nato "in spirito repubblicano" ha avuto il via libera dalsolo dopo le 23. L'articolo .

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - BordonDaniele : Avanti senza fermarsi, il Governo #Draghi incassa la fiducia al #Senato! - sole24ore : #Draghi, passa la fiducia al #Senato con 262 voti favorevoli. Priorità ai #vaccini, #ambiente nella #Costituzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Fiducia di ferro per Draghi. Il premier: "L'unità non è un'opzione, ma un dovere" ...invita a guardare al "minimo comune denominatore" fra le forze che sostengono il governo, Zingaretti in una dichiarazione stringata si dice convinto che "l'Italia si trovi in buone mani". Draghi ...

Governo Draghi, Licheri (M5s): 'Sì alla fiducia, ma non sarà sempre scontato' Il 'sì' del M5s 'non sarà mai incondizionato'. Lo ha detto il capogruppo 5 Stelle al Senato, Ettore Licheri, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi. 'Sarà un sì vigile, direi guardingo. Non dia mai per scontato il nostro sì perché noi, mi permetta questa licenza verbale, le romperemo le scatole. Sul tavolo abbiamo il blocco dei ...

Governo Draghi: politica, imprese, think tank, ecco gli incarichi esterni della squadra tecnica di ... Il Sole 24 ORE Il governo Draghi ha ottenuto la fiducia al Senato Con 262 voti a favore, quelli di praticamente tutti i partiti, e 40 contrari, di Fratelli d'Italia e qualche dissidente del M5S ...

Migranti, Draghi: “Serve una piena responsabilità dell’Europa” Così il premier durante la replica al Senato. “La risposta più efficace e duratura” sul dossier migranti “passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee. DISTRIBUT ...

...invita a guardare al "minimo comune denominatore" fra le forze che sostengono il, Zingaretti in una dichiarazione stringata si dice convinto che "l'Italia si trovi in buone mani"....Il 'sì' del M5s 'non sarà mai incondizionato'. Lo ha detto il capogruppo 5 Stelle al Senato, Ettore Licheri, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al. 'Sarà un sì vigile, direi guardingo. Non dia mai per scontato il nostro sì perché noi, mi permetta questa licenza verbale, le romperemo le scatole. Sul tavolo abbiamo il blocco dei ...Con 262 voti a favore, quelli di praticamente tutti i partiti, e 40 contrari, di Fratelli d'Italia e qualche dissidente del M5S ...Così il premier durante la replica al Senato. “La risposta più efficace e duratura” sul dossier migranti “passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee. DISTRIBUT ...