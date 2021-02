Giornalismo sardo in lutto | addio a Piero Mannironi

kiara86769608 : RT @FlaviaCorda: Addolorata e incredula per la morte di Piero Mannironi. Collega bravo, generoso, intellettualmente onesto e autore di pag… - BeppeGiulietti : RT @FlaviaCorda: Addolorata e incredula per la morte di Piero Mannironi. Collega bravo, generoso, intellettualmente onesto e autore di pag… - frasisam : RT @FlaviaCorda: Addolorata e incredula per la morte di Piero Mannironi. Collega bravo, generoso, intellettualmente onesto e autore di pag… - enricamereu : RT @FlaviaCorda: Addolorata e incredula per la morte di Piero Mannironi. Collega bravo, generoso, intellettualmente onesto e autore di pag… - statodelsud : Giornalismo sardo in lutto, è morto Piero Mannironi -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalismo sardo

Agenzia ANSA

Storica firma del quotidiano La Nuova Sardegna, era andato in pensione nel 2015 ma non aveva mai lasciato la scrittura Di: Redazione Sardegna Livein lutto per la morte di Piero Mannironi, storica firma del quotidiano La Nuova Sardegna, testata per la quale da inviato ha seguito alcuni dei più rilevanti fatti di cronaca isolani,...in lutto. E' morto Piero Mannironi, 67 anni, intellettuale raffinato e scrittore, uno dei giornalisti più apprezzati dell'Isola e per decenni firma del quotidiano sassarese La Nuova ...Nuorese, 67 anni, da anni trapiantato a Sassari, era andato in pensione nel 2015 ma non aveva mai lasciato la scrittura e aveva continuato a coltivare la passione per la professione giornalistica ...Giornalismo sardo in lutto per la morte di Piero Mannironi, storica firma del quotidiano La Nuova Sardegna, testata per la quale da inviato ha seguito alcuni dei più rilevanti fatti di cronaca isolani ...