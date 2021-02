Elettra Lamborghini, l’incredibile gaffe su Alessandra Amoroso: lei cancella subito tutto ma alla cantante non sfugge l’errore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La “Big Family” di Alessandra Amoroso tiene sotto controllo tutto ciò che riguardi la sua beniamina e così anche una foto pubblicata per sbaglio da una sua collega diventa tema di discussione. La collega in questione è Elettra Lamborghini, la prorompente cantante bolognese che ha pubblicato sulle sue Instagram Story una foto con Alessandra Amoroso accompagnata dalla frase: “Auguri tesor”. Tuttavia l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi compie gli anni in tutt’altro periodo, precisamente il 12 agosto. Elettra, una volta accortasi dell’errore, ha quindi cancellato immediatamente le foto, ma ovviamente c’erano gli screenshot ad incastrarla. Sembra che a trarla in inganno sia stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La “Big Family” ditiene sotto controllociò che riguardi la sua beniamina e così anche una foto pubblicata per sbaglio da una sua collega diventa tema di discussione. La collega in questione è, la prorompentebolognese che ha pubblicato sulle sue Instagram Story una foto conaccompagnata dfrase: “Auguri tesor”. Tuttavia l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi compie gli anni in tutt’altro periodo, precisamente il 12 agosto., una volta accortasi del, ha quindito immediatamente le foto, ma ovviamente c’erano gli screenshot ad incastrarla. Sembra che a trarla in inganno sia stata ...

elettrasunrise : RT @_elisarcastic: Amorosoof ed Elettraaa Elettra Lamborghini regalateci la collaborazione del secolo oltre al trash - fumoealibi : RT @_elisarcastic: Amorosoof ed Elettraaa Elettra Lamborghini regalateci la collaborazione del secolo oltre al trash - _elisarcastic : Amorosoof ed Elettraaa Elettra Lamborghini regalateci la collaborazione del secolo oltre al trash - eva_galeazzi : #GFVIPLATESHOW Domanda per Rosalinda. Ma non ci pensi mai che fuori c'è elettra Lamborghini che 'ti farebbe'? - zazoomblog : Elettra Lamborghini fa gli auguri di buon compleanno ad Alessandra Amoroso ma non è il suo compleanno - #Elettra… -