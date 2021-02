Dungeons and Dragons: Regé-Jean Page è nel cast (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dungeons and Dragons ha trovato un nuovo membro nel cast: l’attore Regé-Jean Page, noto per il ruolo del Duca di Hastings nella serie tv Bridgerton Ormai sulla cresta dell’onda grazie a Bridgerton, serie Netflix di grande successo, Rege-Jean Page si è ufficialmente unito al cast dell’attesissimo Dungeons & Dragons. L’attore, senza dubbio la star più desiderata e chiacchierata del momento, affiancherà nella pellicola altri illustri nomi del cinema già annunciati: Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. Page ha deciso di prendere parte al film live-action stringendo direttamente un accordo con la Paramount Pictures. Dungeons and Dragons: ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 febbraio 2021)andha trovato un nuovo membro nel: l’attore, noto per il ruolo del Duca di Hastings nella serie tv Bridgerton Ormai sulla cresta dell’onda grazie a Bridgerton, serie Netflix di grande successo, Rege-si è ufficialmente unito aldell’attesissimo. L’attore, senza dubbio la star più desiderata e chiacchierata del momento, affiancherà nella pellicola altri illustri nomi del cinema già annunciati: Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith.ha deciso di prendere parte al film live-action stringendo direttamente un accordo con la Paramount Pictures.and: ...

MarioManca : #dungeonsanddragons: la nuova sfida di Regé-Jean Page dopo #Bridgerton - Funkyfox89 : ?? Nuovo Podcast! 'Rosso's Guide to Lost Mine of Phandelver: Panoramica' su @Spreaker #and #dadi #del #di… - socialBGnews : Dungeons and dragons, il fantasy della politica italiana - focaccinad : ho appena finito la seduta di dungeons and dragons coi miei amici, era da un sacco che non ci giocavo aaaaaaaa - __akaoni : RT @Amos8125: @Aramcheck76 Presi per mio figlio che ha scoperto dungeons and dragons -