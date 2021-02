Draghi parla ancora in Senato: 'Patto tra generazioni sull'ambiente'. In serata il voto di fiducia LA DIRETTA (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il premier Mario Draghi torna a parlare in Senato: alle 20.40 era prevista la replica del Presidente del Consiglio, dopo la fase del dibattito sul suo discorso per la fiducia. Successivamente ci ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il premier Mariotorna are in: alle 20.40 era prevista la replica del Presidente del Consiglio, dopo la fase del dibattito sul suo discorso per la. Successivamente ci ...

borghi_claudio : Ecco, diciamo che dopo questo intervento Draghi, che sicuramente parla la stessa lingua di Alberto, sa che sappiamo… - pietroraffa : #Draghi è il primo che parla di come sarà il mondo dopo la pandemia, citando il riscaldamento globale e i danni amb… - TNannicini : Il governo #Draghi apre una stagione nuova. Per il Pd non è il tempo di fughe all'indietro verso alleanze di govern… - LuceAPalazzo : Più #Draghi parla meno convince. Sarà anche preparatissimo, ricomincerà pure daccapo il periodo della frase quando… - PioRocchi : RT @borghi_claudio: Ecco, diciamo che dopo questo intervento Draghi, che sicuramente parla la stessa lingua di Alberto, sa che sappiamo cos… -