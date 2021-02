Djokovic-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Novak Djokovic dovrà vedersela con Aslan Karatsev, in occasione delle semifinali degli Australian Open 2021. Il numero uno al mondo affronterà l’outsider dello Slam Australiano, capace di eliminare giocatori del calibro di Felix Auger-Aliassime e Grigor Dimitrov. Il match andrà in scena giovedì 17 febbraio, non prima delle ore 09.30 italiane. Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn) trasmetterà la diretta televisiva dell’evento, detenendone i diritti, con live streaming su Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights integrali ai propri lettori, rigorosamente post-partita. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Novakdovrà vedersela con Aslan, in occasione delle semifinali degli. Il numero uno al mondo affronterà l’outsider dello Slamo, capace di eliminare giocatori del calibro di Felix Auger-Aliassime e Grigor Dimitrov. Il match andrà in scena giovedì 17 febbraio, non prima delle ore 09.30 italiane. Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn) trasmetterà latelevisiva dell’evento, detenendone i diritti, con livesu Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights integrali ai propri lettori, rigorosamente post-partita. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL ...

