DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 18 febbraio: Yigit vuole chiedere scusa a Can (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno La messa in onda di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 è giunta a metà della settimana di programmazione. Ricordiamo che al momento lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir viene trasmesso solo nella fascia del daytime, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 14:40 fino alle 17:15 prima di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre gli episodi serali ad oggi sono stati sospesi e sostituiti con le puntate di Champions League. Ma cosa accadrà nella puntata di giovedì 18 febbraio 2021? Gli spoiler che giungono dalla Turchia, svelano che Yigit farà pressione a Sanem affinché il suo diario venga pubblicato. Inoltre, l’autore comunicherà alla Aydin l’intenzione di parlare con Can e chiedergli ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quarto appuntamento settimanale di– Le Ali delLa messa in onda di– Le Ali del, la soap opera turca di Canale 5 è giunta a metà della settimana di programmazione. Ricordiamo che al momento lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir viene trasmesso solo nella fascia del daytime, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 14:40 fino alle 17:15 prima di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre gli episodi serali ad oggi sono stati sospesi e sostituiti con le puntate di Champions League. Ma cosa accadrà nella puntata di giovedì 182021? Gli spoiler che giungono dalla Turchia, svelano chefarà pressione a Sanem affinché il suo diario venga pubblicato. Inoltre, l’autore comunicherà alla Aydin l’intenzione di parlare con Can e chiedergli ...

fanpage : Stasera la soap non andrà in onda. Cambio di programmazione per Canale5 - clikservernet : DayDreamer – Le ali del sogno anticipazioni 17 febbraio 2021: Sanem vuole pubblicare i suoi segreti più intimi - Noovyis : (DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 febbraio 2021: Sanem vuole pubblicare i suoi segreti più intimi) P… - cinemaniaco_fb : ?????????????? DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 febbraio 2021: Sanem vuole pubblicare i suoi segreti più in… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 16 febbraio 2021 in streaming | Video Mediaset -