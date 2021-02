Csm, per le chat di Palamara sono una trentina le toghe sotto inchiesta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La presidente della prima commissione Elisabetta Chinaglia di Area chiarisce e ridimensiona il numero di cento giudici sotto inchiesta che aveva avanzato il laico di Forza Italia Alessio Lanzi. Bocciata la richiesta di stabilire preventivamente delle “linee guida” per orientare... Leggi su repubblica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La presidente della prima commissione Elisabetta Chinaglia di Area chiarisce e ridimensiona il numero di cento giudiciche aveva avanzato il laico di Forza Italia Alessio Lanzi. Bocciata la richiesta di stabilire preventivamente delle “linee guida” per orientare...

