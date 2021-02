Covid Gb | 12 718 contagi e 738 nuovi decessi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel Regno Unito sono stati registrati 738da coronavirus, in calo rispetto ai 799 di ieri e ai 1.001 di martedì scorso. In leggero aumento i, 12.718 rispetto ai 10.625 di ieri, ma leggermente in calo rispetto ai 13.013 di una settimana fa. Le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono attualmente quasi 16 milioni, con 558.577 persone vaccinate anche con la seconda dose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In leggero aumento i nuovi contagi, 12.718 rispetto ai 10.625 di ieri, ma leggermente in calo rispetto ai 13.013 di una settimana fa. Le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono ...