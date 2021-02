Covid-19, positivo un collaboratore scolastico: a Morcone il sindaco dispone chiusura (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMorcone (Bn) – Scuole chiuse a Morcone dove nella frazione di Cuffiano, una persona che lavora quotidianamente presso il plesso scolastico è risultata positiva al Covid-19. È quanto si apprende dal sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, che con apposita ordinanza, la n° 4 del 16 febbraio 2021, ha chiuso il plesso a far data da oggi, mercoledì 17 febbraio, e fino a nuovo avviso. “Considerato che una persona che lavora quotidianamente presso la struttura scolastica di Cuffiano, – si legge nell’ordinanza – a seguito di verifica effettuata è risultata positiva e che, sono in corso gli accertamenti di possibili altre persone contagiate all’interno dell’ambito scolastico il sindaco dispone: 1. la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Scuole chiuse adove nella frazione di Cuffiano, una persona che lavora quotidianamente presso il plessoè risultata positiva al-19. È quanto si apprende daldi, Luigino Ciarlo, che con apposita ordinanza, la n° 4 del 16 febbraio 2021, ha chiuso il plesso a far data da oggi, mercoledì 17 febbraio, e fino a nuovo avviso. “Considerato che una persona che lavora quotidianamente presso la struttura scolastica di Cuffiano, – si legge nell’ordinanza – a seguito di verifica effettuata è risultata positiva e che, sono in corso gli accertamenti di possibili altre persone contagiate all’interno dell’ambitoil: 1. la ...

